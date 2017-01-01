Асоціація з ЄС: в Порошенка чекають на позитивне голосування сенату Нідерландів у квітні

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Костянтин Єлісєєв

Лише після затвердження сенату Угода потрапить на підпис королю Нідерландів

В Адміністрації президента України сподіваються на позитивне голосування сенату Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС вже у квітні. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Це важлива подія, оскільки нижня палата - важлива палата парламенту і прийняття більшості голосів створює можливості для того, щоб сподіватися на позитивне голосування в сенаті. Ми розраховуємо на те, що сенат уже в квітні розгляне це питання і ратифікує угоду, яка потім буде передана на підпис королю і потім ратифікації будуть передані на зберігання до секретаріату Ради ЄС», - заявив Єлісєєв.

Як повідомляв «Главком», Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти.

Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель.

Президент України Петро Порошенко вже подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС.

Також Нідерланди відмовились від додаткових умов до України.