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    Сьогодні в госпіталі Дніпра евакуювали вісім українських військових

    • Вчора, 23:58
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    Транспортування пораненого
    Архівне фото
    Транспортування пораненого

    Двоє бійців знаходяться у важкому стані

    Вісім поранених українських військових сьогодні евакуювали в Дніпро. Двох тяжкопоранених привезли в міську лікарню імені Мечникова, шістьох - у військовий шпиталь.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

    «Двоє у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів. Родичам повідомили. Інші захисники направлені у військовий госпіталь», - йдеться в повідомленні.

    За її словами, глава області Валентин Резніченко оперативно отримує інформацію про евакуацію і стан українських військових.

    Нагадаємо, штаб АТО сьогодні звітував, що з початку доби до 18:00 троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

    Також в суботу у розташуванні 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка дислокується у Чугуєві Харківської області, військовослужбовець покінчив життя самогубством.

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