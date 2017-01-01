Сьогодні в госпіталі Дніпра евакуювали вісім українських військових
- Вчора, 23:58
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Двоє бійців знаходяться у важкому стані
Вісім поранених українських військових сьогодні евакуювали в Дніпро. Двох тяжкопоранених привезли в міську лікарню імені Мечникова, шістьох - у військовий шпиталь.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.
«Двоє у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів. Родичам повідомили. Інші захисники направлені у військовий госпіталь», - йдеться в повідомленні.
За її словами, глава області Валентин Резніченко оперативно отримує інформацію про евакуацію і стан українських військових.
Нагадаємо, штаб АТО сьогодні звітував, що з початку доби до 18:00 троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.
Також в суботу у розташуванні 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка дислокується у Чугуєві Харківської області, військовослужбовець покінчив життя самогубством.