На Донбасі були поранені троє українських військовослужбовців з початку доби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій сил АТО. Про це передає прес-центр Штабу АТО.

За його даними, з початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників: троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм противник накривав захисників Луганського, а з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки. По опорних пунктах наших військ поблизу шахти «Бутівка», Кам’янки та Зайцевого ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного, а гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети – по опорних пунктах поблизу Павлополя та Мар’їнки. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки, а стрілецьку зброю застосовував по опорних пунктах в районі Станиці Луганської.

Нагадаємо, загиблі на початку травня на Світлодарській дузі військові виявилися бійцями 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» (входить до складу 53-ї окремої механізованої бригади).