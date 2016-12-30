S&P знизило рейтинги Приватбанку до «вибіркового дефолту»

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21 грудня S&P знизив рейтинги Приватбанку до R

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) знизило рейтинги Приватбанку з R (під наглядом органів державного регулювання) до SD (вибірковий дефолт). Про це йдеться у повідомленні агентства.

Після введення тимчасової адміністрації в Приватбанк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив 26 грудня про примусову конвертацію в капітал банку (bail-in) 3 випусків сертифікатів участі в позиці, що перебувають в обігу.

У капітал банку були конвертовані наступні цінні папери: пріоритетні незабезпечені сертифікати участі у позиці обсягом 175 млн доларів (ставка купона - 10,875%; термін погашення - лютий 2018), обсягом 200 млн дол. (ставка купона - 10,25%; термін погашення - січень 2018) і субординовані сертифікати об'ємом 220 млн дол. (ставка купона - 11%; термін погашення - 2021).

«За відсутності інформації про дефолт за іншими зобов'язаннями Приватбанку ми розглядаємо конвертацію боргу в капітал як вибірковий дефолт (selective default - SD). У зв'язку з цим ми знижуємо рейтинги Приватбанку з R (під наглядом органів державного регулювання) до SD», - заявляє S&P.

Агентство планує переглянути рейтинги Приватбанку поточного рівня SD, коли отримає достатньо інформації для оцінки кредитоспроможності банку після проведення урядом його докапіталізації.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.

Перед Новим роком Мінфін докапіталізував Приватбанк на 107 млрд гривень.

Напередодні Нового року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг фінустанови.

Джерело: Українські новини