Спікер палати представників США відвідає Європу

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http://www.radiosvoboda.org Спікер палати представників США Пол Раян

Лідери країн – союзників по НАТО обговорять питання безпеки

Спікер палати представників Пол Раян очолить делегацію членів Конгресу США, які наступного тижня відвідають Європу для зустрічей із лідерами країн – союзників по НАТО. Про це йдеться у повідомленні офісу Раяна.

Згідно з цим повідомленням, делегація вирушить до Великої Британії, Норвегії, Польщі та Естонії, щоб «зустрітися з урядовцями та військовими керівниками для розгляду і обговорення нових загроз безпеці, з якими стикаються в Європі».

Очікується, що 19 квітня Раян виступить у провідному британському аналітичному центрі Policy Exchange.

Як повідомляв «Главком», держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відносини США та Росії не може бути покращено, якщо не виконуватимуться Мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.