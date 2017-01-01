Тіллерсон запевнив: Стосунки США та РФ не покращаться без виконання Мінських угод

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США вимагають, щоб Мінські домовленості виконувалися, зазначив Тіллерсон

Відносини США та Росії не можуть бути покращені, якщо не будуть виконуватись Мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це під час прес-конференції за результатами зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон.

«Ми вимагаємо щоб Мінські домовленості виконувалися, і всі умови виконувалися: було відведено озброєння і ОБСЄ матимуть доступ. Якщо ситуація в Україні не буде виправлена – наші відносини не можуть бути поліпшені», – сказав він.

У свою чергу, Лавров підтвердив, що під час переговорів піднімалось, серед інших, питання конфлікту в Україні.

«Ми торкнулися кризи в Україні. Я не вважаю, що ми знаходимося з США на нездоланній відстані. Це стосується і Сирії і України», – сказав він.