Співачка, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала
- Сьогодні, 03:17
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Аріана Гранде
На стадіоні в Манчестері працюють сапери
Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала.
Про це повідомляє Reuters.
«Аріана в порядку. Ми з'ясовуємо, що сталося», - заявив її прес-секретар.
Раніше NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.
На стадіоні працюють сапери.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.