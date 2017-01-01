Співачка, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала

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Аріана Гранде

На стадіоні в Манчестері працюють сапери

Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала.

Про це повідомляє Reuters.

«Аріана в порядку. Ми з'ясовуємо, що сталося», - заявив її прес-секретар.

Раніше NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

На стадіоні працюють сапери.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.