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    Співачка, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала

    • Сьогодні, 03:17
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    Аріана Гранде
    Аріана Гранде

    На стадіоні в Манчестері працюють сапери

    Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Аріана в порядку. Ми з'ясовуємо, що сталося», - заявив її прес-секретар.

    Раніше NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

    На стадіоні працюють сапери.

    Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

    вибух ЗМІ
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