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    Справа Шеремета: сьогодні допитають екс-працівника СБУ Устименка

    • Сьогодні, 06:59
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    Павло Шеремет
    Павло Шеремет

    Порошенко подякував журналістам, які провели своє розслідування

    Колишнього співробітника Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігоря Устименка викликали на допит на 15 травня.

    Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час великої прес-конференції 14 травня у Києві.

    «Мене проінформували, що на понеділок пан Устименко викликаний на допит і буде допитаний. Те, що можна буде знати ЗМІ, ви будете про це знати», – сказав він.

    Глава держави також наголосив, що не задоволений тим, що вбивця Шеремета досі не поніс покарання.

    Порошенко подякував журналістам, які провели своє розслідування. Та зазначив, що всі матеріали, які є у розпорядженні журналістів і експертів будуть долучені до справи.

    Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

    Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн. 

    Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

    Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

    Читайте також: Автор фільму «Вбивство Павла» Дмитро Гнап: Ми підозрюємо СБУ у причетності до вбивства Шеремета 

    Джерело: Українська правда

    Петро Порошенко СБУ вбивство Павло Шеремет допит розслідування
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