Справа Шеремета: сьогодні допитають екс-працівника СБУ Устименка

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Павло Шеремет

Порошенко подякував журналістам, які провели своє розслідування

Колишнього співробітника Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігоря Устименка викликали на допит на 15 травня.

Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час великої прес-конференції 14 травня у Києві.

«Мене проінформували, що на понеділок пан Устименко викликаний на допит і буде допитаний. Те, що можна буде знати ЗМІ, ви будете про це знати», – сказав він.

Глава держави також наголосив, що не задоволений тим, що вбивця Шеремета досі не поніс покарання.

Порошенко подякував журналістам, які провели своє розслідування. Та зазначив, що всі матеріали, які є у розпорядженні журналістів і експертів будуть долучені до справи.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн.

Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

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Джерело: Українська правда