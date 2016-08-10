Справу утікача Чауса розслідуватимуть заочно

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НАБУ разом з Антикорупційною прокуратурою подали клопотання про заочне досудове розслідування щодо судді Чауса

Сьогодні, 25 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до суду щодо спеціального досудового розслідування стогсовно судді Дніпровського районного суду м. Києва Миколи Чауса. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

У відомстві зазначили, що вдатися до таких дій НАБУ та САП змушені через переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та оголошення його у міжнародний розшук. Про виклик на допит його поінформовано згідно з вимогами законодавства.

Нагадаємо, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол США за винесення рішення суду в інтересах підсудного.

Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада —у міжнародний розшук.