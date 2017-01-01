США офіційно затвердили поставки озброєння загонам антиасадівської опозиції Сирії

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Бійці Загону народної самооборони» сирійського Курдистану

Трамп закликав Асада припинити насильство проти сирійського народу

Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення речника Білого дому Шона Спайсера під час брифінгу.

Інших подробиць наразі на повідомляється.

Крім того, як повідомляється у заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.

Згідно з документом, у США будуть заблоковані активи деяких фізичних і юридичних осіб, а також введено заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг до Сирії.

Також Трамп закликав президента Сирії Башара Асада припинити насильство проти сирійського народу, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і дотримуватися режиму припинення вогню.

Наглядова організація Protect Democracy подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через ракетний удар по аеродрому Шайрат в Сирії.