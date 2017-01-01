США офіційно затвердили поставки озброєння загонам антиасадівської опозиції Сирії
- Сьогодні, 07:56
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Трамп закликав Асада припинити насильство проти сирійського народуБілий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення речника Білого дому Шона Спайсера під час брифінгу.
Інших подробиць наразі на повідомляється.
Крім того, як повідомляється у заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.
Згідно з документом, у США будуть заблоковані активи деяких фізичних і юридичних осіб, а також введено заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг до Сирії.
Також Трамп закликав президента Сирії Башара Асада припинити насильство проти сирійського народу, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і дотримуватися режиму припинення вогню.
Наглядова організація Protect Democracy подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через ракетний удар по аеродрому Шайрат в Сирії.