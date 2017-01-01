США успішно запустили ракету з військовим супутником на борту
- Вчора, 23:59
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Спеціальна капсула із супутником повинна відокремитися від ракети після її виходу на задану висоту.Сполучені Штати успішно запустили ракету AtlasV із супутником для військово-космічної розвідки.
Про це повідомляє компанія United Launch Alliance.
Запуск пройшов о 09:49 за місцевим часом (19:49 за Києвом).
Головним завданням AtlasV є виведення на орбіту супутника NROL-79 Національного управління військово-космічної розвідки.
Спеціальна капсула із супутником повинна відокремитися від ракети після її виходу на задану висоту.
Старт ракети став 70-м в рамках цієї програми.
Because every day is better with a rocket launch. #AltasV #NROL79 pic.twitter.com/5P7TTI2NQT— Alasdair Allan (@aallan) 1 березня 2017 р.