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    США успішно запустили ракету з військовим супутником на борту

    • Вчора, 23:59
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    Спеціальна капсула із супутником повинна відокремитися від ракети після її виходу на задану висоту.

    Сполучені Штати успішно запустили ракету AtlasV із супутником для військово-космічної розвідки.

    Про це повідомляє компанія United Launch Alliance.

    Запуск пройшов о 09:49 за місцевим часом (19:49 за Києвом).

    Головним завданням AtlasV є виведення на орбіту супутника NROL-79 Національного управління військово-космічної розвідки.

    Спеціальна капсула із супутником повинна відокремитися від ракети після  її виходу на задану висоту.

    Старт ракети став 70-м в рамках цієї програми.

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