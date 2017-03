США успішно запустили ракету з військовим супутником на борту

Спеціальна капсула із супутником повинна відокремитися від ракети після її виходу на задану висоту.

Сполучені Штати успішно запустили ракету AtlasV із супутником для військово-космічної розвідки.

Про це повідомляє компанія United Launch Alliance.

Запуск пройшов о 09:49 за місцевим часом (19:49 за Києвом).

Головним завданням AtlasV є виведення на орбіту супутника NROL-79 Національного управління військово-космічної розвідки.

Спеціальна капсула із супутником повинна відокремитися від ракети після її виходу на задану висоту.

Старт ракети став 70-м в рамках цієї програми.

