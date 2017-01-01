Стали відомі перші результати переговорів Меркель і Порошенка

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Фото: Svyatoslav Tsegolko / Facebook Меркель і Порошенко

Спікер президента Святослав Цеголко пише, що Німеччина готова активізувати роботу Нормандського формату

Німеччина готова активізувати роботу Нормандського формату. Про це на своїй сторінці в Facebook пише спікер президента Петра Порошенка Святослав Цеголко, повідомляє «Главком».

«Німеччина готова активізувати роботу Нормандського формату і виступає за більш активне залучення країн G7 на підтримку українських реформ», - написав представник президента після закінчення в Німеччині переговорів Порошенка і канцлера Ангели Меркель.

«Це вже одинадцятий візит Президента до Німеччини за останні три роки. Вперше зустріч з канцлером відбулася в її заміській урядовій резиденції - замку Месеберг. Плідні переговори пройшли в дуже дружній атмосфері», - додав Цеголко.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю.

Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.