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    Стали відомі перші результати переговорів Меркель і Порошенка

    • Сьогодні, 19:59
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    Меркель і Порошенко
    Фото: Svyatoslav Tsegolko / Facebook
    Меркель і Порошенко

    Спікер президента Святослав Цеголко пише, що Німеччина готова активізувати роботу Нормандського формату

    Німеччина готова активізувати роботу Нормандського формату. Про це на своїй сторінці в Facebook пише спікер президента Петра Порошенка Святослав Цеголко, повідомляє «Главком».

    «Німеччина готова активізувати роботу Нормандського формату і виступає за більш активне залучення країн G7 на підтримку українських реформ», - написав представник президента після закінчення в Німеччині переговорів Порошенка і канцлера Ангели Меркель.

    «Це вже одинадцятий візит Президента до Німеччини за останні три роки. Вперше зустріч з канцлером відбулася в її заміській урядовій резиденції - замку Месеберг. Плідні переговори пройшли в дуже дружній атмосфері», - додав Цеголко.

    Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

    У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю

    Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.

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