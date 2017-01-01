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    Меркель розказала, що вона думає про «Мінськ»

    • Сьогодні, 15:31
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    Ангела Меркель
    Ангела Меркель

    Канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю

    Перемир'я на Донбасі немає, Мінські угоди виконуються не повністю. Про це 20 травня заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком.

    За словами Меркель, на переговорах йтиметься окрім цих пунктів про гуманітарну ситуацію, а також про розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    «Також йтиметься про те, як нам працювати в рамках Мінських угод у подальшому, та можливу зустріч у майбутньому у «нормандському форматі», - зазначила Меркель.

    Канцлер додала, що під час перегорів буде обговорюватися питання проведення реформ в Україні.

    «Про ті, які на сьогоднішній день вже відбулися, та про ті, які мають бути продовжені. Також обговоримо допомогу з боку Німеччини, щоб покращити добробут населення України», - зауважила вона.

    Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

    Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.

    Джерело: Еспресо ТВ

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