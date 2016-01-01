Стало відомо, чим російські хакери інфікували комп’ютер депутатки Бундестагу, яка підтримує Україну

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Марілуїзе Бекк

Комп’ютер Марілуїзе Бекк було інфіковано розробкою російських програмістів «Лагідний ведмідь»

Комп’ютер депутатки німецького Бундастану від Партії зелених Марілуїзе Бекк було інфіковано вірусною програмою програма, яка є частиною великого комплексу APT29 (скорочення APT означає Advanced Persistent Thread, у перекладі – «постійно розвинута загроза»), відомого фахівцям з кіберзахисту під назвою Cozy Bear – «Лагідний ведмідь». «Лагідний ведмідь» розроблений та використовується російськими хакерами, які працюють на державну розвідку РФ. Про це йде мова у статті «Главкому».

Комп’ютер депутатки інфікували за допомогою електронного листа, який буцімто містив у собі інформацію про можливий вступ України до НАТО.

Зазначимо, що за інформацією журналіста американського телеканала NBC політик стала жертвою такої ж самої атаки, яку було вже цього року здійснено проти команди кандидатки в президенти США Хілларі Клінтон. Проте офіційні інституції відмовились надавати Бекк підтверджену інформацію про участь Росії у хакерських атаках.

Зрештою, наприкінці листопада цього року керівник Федерального управління із захисту конституції офіційно Ґанс-Ґеорг Маассен повідомив Марілуїзе Бекк, що автором кампанії проти неї є Росія.

«Ми виходимо з того, що ви стали ціллю шпигунських зусиль російських установ через вашу публічну позицію, пов’язану з Росією», – зазначив в листі, адресованому Марілуїзе Бекк, керівник німецької контррозвідки. За його словами, «Лагідний ведмідь» також є тим шпигунським комплексом, який «полював» на Хілларі Клінтон, коли поцупленими виявилися близько 19 тисяч внутрішніх електронних листів, публікація яких справила значний вплив на передвиборну кампанію у США.

Сама Марілуїзе Бекк вважає, що шпигування проти неї триває й досі.

Зазначимо, що з самого початку гібридної агресії Росії проти України Марілуїзе Бекк стала на український бік та піддає агресивні дії Росії нищівній критиці.

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