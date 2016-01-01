Стало відомо, кому в грудні виплатять пенсії за січень

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Пенсіонери отримають свої виплати після 25 грудня

Кабінет міністрів схвалив проект постанови, якою пропонується у грудні виплатити пенсіонерам пенсію за січень.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Документом передбачається провести фінансування виплати пенсій у грудні 2016 року пенсіонерам, які одержують пенсії через установи банків із встановленими датами виплати по 15 січня 2017 року включно, а також через установи поштового зв’язку зі встановленими датами виплати по 10 січня 2017 року включно.

Виплата пенсій за січень 2017 року цим категоріям громадян здійснюватиметься після 25 грудня цього року. На ці потреби буде спрямовано 10,4 млрд грн.

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