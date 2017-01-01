Стало відомо, скільки коштує Росії утримання окупованих Донбасу і Криму

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Видатки РФ на утримання окупованих територій у 2,5 разу перевищують витрати російської влади на охорону довкілля

Щороку Росія виділяє приблизно 3 мільярди доларів для фінансування, а фактично утримування під контролем, окупованих територій Донбасу. Про це заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляє телеканал «112 Україна».

За словами Жебрівського, це сума військових, адміністративних та соціальних видатків. «За моїми прикидками, Росії обходиться утримання тієї території десь приблизно у 3 млрд доларів на рік. Тобто на сьогоднішній день вся бюрократія, вчителі, лікарі… пенсіонери багато забирають, ну, і деякі кошти направляються там на дорогу», – сказав він.

За даними російського політика Володимира Мілова, майже стільки ж Росія планує витратити на анексований Крим. «В аналізі бюджету вказано, що цьогоріч Дума вирішила віддати півострову приблизно 195 млрд рублів з федерального бюджету. За нинішнім курсом – це 3,3 млрд доларів, що в 2,5 разу перевищує витрати російської влади на охорону довкілля (77 млрд рублів), або більше половини від витрат бюджету на охорону здоров'я (379 млрд рублів)», – заявив Мілов.

Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.

Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.