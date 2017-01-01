Стало відомо, як близько від Росії впала ракета КНДР

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Ракета КНДР

Ракета впала в 100 км від російського регіону зі столицею у Владивостоці, де базується Тихоокеанський флот ВМФ Росії

Запущена КНДР балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело.

Неназваний американський чиновник повідомив, що ракета впала в 100 км від російського регіону зі столицею у Владивостоці. При цьому телеканал нагадав, що у Владивостоці базується Тихоокеанський флот ВМФ Росії.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков порадив уточнити у Міноборони інформацію про те, що запущена КНДР балістична ракета впала недалеко від території Приморського краю.

Раніше Північна Корея (КНДР) провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії.

Джерело: Газета.Ру