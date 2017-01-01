Стало відомо, як будуватимуть розв’язку на Шулявці в Києві

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Мерія не планує повністю зносити будівлю заводу «Більшовик»

Кличко запевняє, що для побудови розв’язки демонтують лише частину будівлі заводу «Більшовик»

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що для побудови нової сучасної розв’язки на Шулявці необхідно демонтувати лише частину будівлі заводу «Більшовик».

Про це йдеться на сайті КМДА.

«Розв’язка була побудована у 60-ті роки минулого століття, і ми знаємо, що міст, Шулявський шляхопровід давно потребує реконструкції, адже ми отримали дорожню інфраструктуру столиці у критичному стані, у яку багато років не вкладалися кошти. Реконструкцію ми розпочнемо вже цього року», - заявив Кличко.

Також він додав, що не планує повністю зносити будівлю заводу «Більшовик» на Шулявці.

«Проект передбачає знесення лише частини корпусу, адже нам потрібно облаштувати правий поворот для авто, які їдуть з боку Святошина. Ми хочемо зробити сучасну та зручну розв’язку, тому частину будівлі нам доведеться демонтувати», - додав очільник столиці.

Щоправда, рішення щодо знесення має ухвалювати Кабмін.

«І ми сподіваємося, що Кабінет міністрів підтримає наш проект, щоби ми могли розвивати інфраструктуру Києва», - резюмував Кличко.

Як повідомляв «Главком», містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро «Шулявська», який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу «Більшовик».

Новий шляхопровід мають побудувати за 12 місяців. Його вартість - 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Києві обвалився Шулявський міст.

Перший віце-прем‘єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що Китайська корпорація доріг і мостів (China Road and Bridge Corporation) візьме участь у будівництві мосту біля Кременчука та реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві.