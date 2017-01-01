Стало відомо, за що проти Насірова відкрили ще одну справу

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Перше кримінальне провадження щодо екс-глави фіскалів було відкрито ще у жовтні 2015 року

Відстороненого від виконання обов’язків керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова звинувачують у ще одному кримінальному злочині – через події дворічної давнини – участі у голосуванні за децентралізацію. Про це йдеться у статті «Главкома» «Проти Насірова відкрито ще одну справу».

Перше кримінальне провадження щодо Романа Насірова було відкрито ще у жовтні 2015 року за зловживання владою, свідчать дані з Єдиного реєстру судових рішень. Зокрема, йдеться про голосування, що відбулось 16 липня 2015 року. На той час минуло більше місяця, як колишній член фракції «Блок Петра Порошенка» Роман Насіров був обраний через конкурс очільником ДФС і мав скласти депутатський мандат.

Через п’ять місяців після початку розслідування, старший слідчий прокуратури Києва Артем Онищенко закрив провадження у зв'язку із «відсутністю складу злочину». Як свідчать тепер судові матеріали, у відповідній постанові слідчого пояснювалось: у діях Насірова відсутній об'єктивний бік кримінального правопорушення, хоча на підставі яких доказів він дійшов такого висновку – представник столичної прокуратури не уточнював.

Заявник, за зверненням якого було відкрито кримінальне провадження, у вересні минулого року оскаржив закриття кримінального провадження. Суддя Печерського суду Києва Світлана Бабенко задовольнила цей позов. Матеріали відправили до прокуратури Києва для проведення досудового розслідування.

Варто зазначити, що відповідне судове рішення було винесено 23 вересня 2016 року. Але в Єдиному реєстрі судових рішень воно з'явилося лише через пять місяців – 16 лютого 2017 року.

Нагадаємо, 16 липня 2015 року ЗМІ називали «історичним днем децентралізації». Тоді Верховна Рада схвалила і направила до Конституційного суду проект змін Основного закону. Ним передбачені більші повноваження регіонів, їх фінансова незалежність та особливий статус окупованих територій. Частина депутатів угледіла у пропонованих змінах намагання узаконити бойовиків та окупантів. Окремі парламентарі заявляли, що законопроект ухвалюється під міжнародним тиском. Переконувати членів парламенту прибув особисто президент Петро Порошенко і говорив із ними про статус Донбасу за зачиненими дверима. Рішення таки проголосували 288 голосами. Але не без ексцесів – депутат Володимир Парасюк намагався вигнати із зали Романа Насірова, який на той момент представляв виконавчу, а не законодавчу владу, однак також натиснув кнопку «за».

Детальніше - у статті «Главкома» «Проти Насірова відкрито ще одну справу»