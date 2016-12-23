Станцію метро «Лівобережна» реконструюють за 25 млн грн

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Станція метро «Лівобережна»

Оголошено тендер на реконструкцію фасаду та вестибюлю станції

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на реконструкцію фасаду та вестибюля станції «Лівобережна» Святошинсько-Броварської лінії за 25 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні на порталі державних закупівель ProZorro.

Згідно з умовами тендера, підрядник зобов'язується створити сучасну систему навігації для пасажирів, провести заміну і збільшення розмірів літер назви станції на фасадах вестибюлів.

Також планується провести перекриття фасаду вестибюля з довговічних, атмосферостійких, антивандальних, стійких до механічних пошкоджень матеріалів.

Крім того, тендером передбачено встановлення по 4 вестибюльних дверей з алюмінієвого сплаву, анодованих і стійких до стирання, з пристроями для блокування і закриття у випадку протиправних дій у дві нитки на входах-виходах з вестибюлів станції.

Роботи передбачається завершити до 20 квітня 2017 року.

Джерело: Українські новини