Ставленик Кононенка придбав вугільні фабрики старшого сина Януковича за 15 млн доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кропачов

Тепер Віталій Кропачов планує стати власником вугільно-збагачувальної фабрики «Червоноградська»

Вугільно-збагачувальні фабрики «Україна», «Комсомольська» і «Росія», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, перейшли у власність структур Віталія Кропачова. Про це повідомляє «Економічна правда».

Поки що офіційно побачити зміну власників фабрик у держреєстрах неможливо, але джерела стверджують, що угоди вже відбулися і підприємства керуються Кропачовим. Прогнозована сума угод – 15 млн доларів. На підтвердження інформації про зміну власників фабрик може свідчити той факт, що підприємства в останні місяці «завалені замовленнями на збагачення вугілля від державних шахт».

Тепер Кропачов планує стати власником вугільно-збагачувальної фабрики «Червоноградська», до якої прив’язані два західноукраїнських держпідприємства – «Львіввугілля» та «Волиньвугілля». Зараз «Червоноградська» контролюється народним депутатом від «Опозиційного блоку» Наталя Королівська та її бізнес-партнером Олександром Ісаєвим, який проживає в Москві.

Кропачов підтвердив, що запропонував за «Червоноградську» 2 млн доларів.

В листопаді стало відомо, що Генеральна прокуратура завела кримінальну справу про незаконну приватизацію ДП «ЦЗФ «Червоноградська».

Кропачов – креатура першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кропачов причетний до створення добровольчих батальйонів «Шахтарськ» і «Торнадо». У серпні він нібито замінив нардепа Сергія Трегубенка (БПП) у ролі неофіційного куратора вуглепрому в угрупуванні Ігоря Кононенка, з яким Кропачов познайомився за посередництва помічника міністра МВС Антона Геращенка. Кропачов також є міноритарним акціонером державного «Центренерго», головою наглядової ради якого є Олександр Вiзiр, який раніше був помічником нардепа Кононенка.

Джерело: Наші гроші