Стерв'ятники-геї в зоопарку Амстердама висиділи яйце, яке покинула самиця

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Стерв'ятники-геї, які знаходяться в одностатевих стосунках

Стерв'ятники-геї знаходяться в одностатевих стосунках протягом декількох років

Співробітники зоопарку в Амстердамі виявили, що самка грифа залишила своє яйце, і вирішили помістити його в інкубатор, повідомляє Daily Mail. Але потім вони звернули увагу, що два стерв'ятники-геї, які знаходяться в одностатевих стосунках протягом декількох років, стали вити гніздо.

У зоопарку вирішили віддати яйце одностатевій парі. В результаті птахи не тільки висиділи його, а й стали відмінними батьками для пташеняти. Вони приносять малюкові їжу і захищають. За словами співробітників, це перший подібний випадок в їх зоопарку.

Нагадаємо, у кінці травня співробітниця зоопарку в британському графстві Кембриджшир загинула, опинившись в одному вольєрі з тигром. Тигр пройшов за огорожу, за якою була співробітниця, і напав на неї. Відвідувачі зоопарку були евакуйовані після нападу тигра.