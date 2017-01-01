Страсбурзький суд зупинив повернення у Грузії телеканалу «Руставі-2» колишньому власникові

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У Міністерстві юстиції Грузії підтвердили наявність листа від ЄСПЛ в адвокатів телеканалу

Європейський суд із прав людини ухвалив зупинити виконання ухвали Верховного суду Грузії про повернення колишньому співвласникові опозиційного до влади телеканалу «Руставі-2».

Також, мовиться в листі від Страсбурзького суду, влада Грузії мусить утриматися від будь-якого втручання в редакційну політику каналу.

До такого термінового тимчасового запобіжного заходу, що діятиме до 8 березня, Страсбурзький суд вдався, відповідно до своєї практики, як виняток через те, що «є небезпека заподіяння непоправної шкоди».

Демонстранти, які другий день продовжували протестувати під будівлею Верховного суду у Тбілісі проти рішення щодо телеканалу, радісними вигуками зустріли рішення Європейського суду з прав людини, яке їм зачитав керівник «Руставі-2» Ніка Ґварамія.

У Міністерстві юстиції Грузії підтвердили наявність листа від ЄСПЛ в адвокатів телеканалу.

Напередодні його надходження уряд Грузії раніше у п’ятницю оприлюднив заяву, в якій закликав усіх «поважати демократичні інституції» й заявив, що ухвала Верховного суду є рішенням «незалежної судової гілки влади».

«Уряд не пошкодує зусиль, щоб гарантувати захист свободи засобів інформації і свободи слова», – мовилося в заяві.

Верховний суд Грузії ухвалив пізно ввечері в четвер, що телеканал «Руставі-2» має бути повернений його колишньому співвласникові Кібарові Халваші. Той заявляв, що влада Грузії за президентства Міхеїла Саакашвілі змусила його продати канал за надто занижену ціну. Рішення Верховного суду щодо каналу, який критично висловлюється про нинішню владу Грузії, розкритикували її супротивники в самій країні, які вважають, що метою повернення каналу колишньому співвласникові є змусити його критичний голос замовкнути. Це рішення викликало занепокоєння й на Заході.