Насіров найняв собі адвоката, який спеціалізується на захисті відомих «гіпертоніків» (фото)

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Голова ДФС Роман Насіров

Проблеми з серцем у голови ДФС – це фірмовий стиль захисту його адвокатів?

Один з адвокатів голови ДФС Романа Насірова - Ігор Черезов - раніше захищав в суді екс-ректора Податкової академії Петра Мельника.

Як відомо, наприкінці липня 2013 року тоді ще ректора Податкової академії Петра Мельника затримали в його кабінеті. Керівника вузу звинуватили у отриманні двох хабарів (40 та 80 тисяч гривень) від батьків абітурієнтів. Під час обшуку у Мельника знайшли ще 30 тисяч доларів. Та пізніше він був госпіталізований до лікарні.

Суд не міг визначитись із обранням запобіжного заходу Мельнику 29 липня, оскільки тому нібито стало погано, та 30 липня, коли Мельник спочатку не з’явився до суду, а пізніше його привезли туди у кареті швидкої допомоги.

Петро Мельник в суді

На думку представників прокуратури, Мельник умисно ухилявся від розгляду суддею-слідчим клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, зловживаючи своїм правом, а також станом здоров’я. Суд ухвалив рішення про примусовий привід підозрюваного для участі у судовому засіданні 1 серпня. Пізніше стало відомо, що Петра Мельника готують до операції на серці.

Та після ухвалення судом рішення про перебування Мельника під домашнім арештом протягом 60 діб, екс-ректор позбувся електронного браслета на руці і втік. Повернувся він в Україну лише 1 квітня 2014 року – коли Янукович та його команда вже втекли до Росії. Тоді ж через суд намагався поновитися на посаді.

У суді його інтереси представляли адвокати Ігор Черезов та Сергій Лапутько.

Ігор Черезов є керуючим партнером адвокатської фірми «Адвокат Черезов і партнери».

Адвокат Ігор Черезов

Історія навколо стану здоров’я голови ДФС Романа Насірова розвивається за дещо схожим сценарієм.

Насірову, якому співробітники НАБУ і САП вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, лікарі вже діагностували інфаркт міокарда.

Більш того, за інформацією журналістів, стан головного податківця погіршився, йому роблять операцію. Детективи НАБУ підтвердили, що Насірова хочуть перевезти в інше відділення.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Раніше співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.