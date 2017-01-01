«Укравтодор»: в країні 97% доріг зношені, майже 10 тис. мостів не відповідають сучасним вимогам (документ)

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Фото УНІАН

Причиною запущеності галузі дорожники називають хронічне недофінансування ремонту та утримання мережі автошляхів

В Україні 97% усіх автомобільних доріг мають високу зношеність та потребують капітального або поточного ремонтів.

Про це у відповіді на інформаційний запит «Главкома» повідомив виконуючий обов’язків заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Харченко.

Наголошується, що 39% автошляхів державного значення не відповідають вимогам за міцністю, 51% - за рівністю.

Також в інформації сказано, що майже 10 тис. мостів за технічними параметрами не пристосовані до сучасних норм і фактичного навантаження, 1923 мости потребують термінового ремонту. Ще 86 мостів знаходяться в аварійному стані.

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«Основною причиною незадовільного стану автомобільних доріг є низький рівень фінансування дорожніх робіт, який за останні роки не перевищує 10-14% мінімальної необхідної потреби у ремонті та утриманні автомобільних доріг. Проблема недостатнього фінансування посилюється ще й тим, що 2015-2106 роках були скасовані цільові джерела фінансування дорожньої галузі, а заплановані в загальному фонді державного бюджету витрати на розвиток автомобільних доріг, як правило, недофінансовувалися Державною казначейською службою», - вважає високопосадовець.

Харченко додав, що Укравтодор розробив проект Концепції «Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки» і передав на опрацювання іншим органам виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», на відновлення доріг загального користування державного значення необхідно 600 млрд грн.

У 2016 році середня вартість ямкового ремонту в Україні становила 309 грн/кв. м. Гарантійний строк експлуатації окремих ділянок доріг, де виконано поточний ремонт, становить два-три роки.

Наприкінці березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення Міністерству інфраструктури та «Укравтодору» перевірити стан доріг, які було відремонтовано минулого року. Глава уряду погрожує карати винних за неякісний ремонт доріг.