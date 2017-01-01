Гройсман погрожує карати за неякісний ремонт доріг

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Українські дороги

Гройсман доручив перевірити, чи не зійшов асфальт разом зі снігом на відремонтованих торік дорогах

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення Міністерству інфраструктури та «Укравтодору» перевірити стан доріг, які були відремонтовані минулого року. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні надав доручення Міністерство інфраструктури України і «Укравтодору» перевірити після зими стан доріг, відремонтованих минулого року. Якщо роботи були проведені якісно, то на цих ділянках не має бути проблем. А якщо там, як кажуть, «асфальт зійшов разом зі снігом», то винні у цьому мають нести відповідальність», - написав Гройсман.

Він заявив, що буде ламати «традицію робити аби як». «Якщо не буде належної якості, то ніяких грошей ніколи не вистачить, щоб українці їздили нормальними дорогами», - переконаний прем’єр.

Як відомо, Кабінет міністрів пропонує спрямувати кошти, які можуть вивільнитися від реструктуризації облігацій внутрішньої державної позики, що проводиться Національним банком і Міністерством фінансів, на будівництво доріг. Ідеться про суму 15 млрд гривень.

Орієнтовно загальна сума з урахуванням ресурсу від репрофайлінгу сягне близько 35 млрд грн.

З початку 2017 року на подолання ямковості на українських дорогах було спрямовано 2 мільярди гривень.