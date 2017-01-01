«Укравтодор»: в країні майже не лишилось нормальних доріг, на відновлення треба 600 млрд грн

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Ямковість на українських дорогах

В лідерах за найгіршим станом доріг: Одеська, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська області

Станом на 13 квітня ураженість автомобільних доріг України ямковістю та іншими деформаціями становить 11,2 млн кв. м (місяць тому таких доріг нараховувалося 10,5 млн кв. м - «Главком»).

Про це зазначив в.о. голови «Укравтодору» Славомір Новак у відповіді на інформаційний запит «Главкома».

Він наголосив, що руйнувань зазнала майже вся мережа доріг загального користування, окрім ділянок, які ремонтувалися в ході підготовки до «Євро-2012».

В лідерах за найгіршим станом доріг є Одеська – 1,3 млн кв. м у ямах, Луганська – 990 тис. кв. м, Дніпропетровська – 964,2 тис. кв. м, Полтавська – 797,5 тис. кв.м області.

В «Укравтодорі» зауважили, що доручили Службам автодоріг в областях контролювати усунення ямковості. У разі виявлення порушень технології підрядні організації зобов’язані будуть власним коштом ремонтувати дороги. Якщо порушення «автодорівці» зафіксують вдруге, можуть розривати договори з підрядниками.

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За підрахунками Славоміра Новака, на відновлення доріг загального користування державного значення необхідно 600 млрд грн.

«Розуміючи, що одноразово такі кошти держава виділити не зможе, «Укравтодор» планує отримати їх поетапно протягом декількох років. При цьому дорожній галузі необхідна підтримка та сприяння у залученні коштів із різних джерел фінансування, окрім тих, що передбачені державнім дорожнім фондом України, який почне працювати у 2018 році», - пояснив посадовець.

Як повідомляв «Главком», у 2016 році середня вартість ямкового ремонту в Україні становила 309 грн/кв. м. Гарантійний строк експлуатації окремих ділянок доріг, де виконано поточний ремонт, становить два-три роки.

Наприкінці березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення Міністерству інфраструктури та «Укравтодору» перевірити стан доріг, які було відремонтовано минулого року. Глава уряду погрожує карати винних за неякісний ремонт доріг.

Як відомо, Кабінет міністрів пропонує спрямувати кошти, які можуть вивільнитися від реструктуризації облігацій внутрішньої державної позики, що проводиться Національним банком і Міністерством фінансів, на будівництво доріг. Ідеться про суму 15 млрд гривень.

Орієнтовно загальна сума з урахуванням ресурсу від репрофайлінгу сягне близько 35 млрд грн.