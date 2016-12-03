Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані

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Фото: Інформатор

Пасажира автівки наскрізь проштрикнуло елементами паркану

Вночі на проспекті Пушкіна у Дніпрі водій Mazda не впорався з управлінням та вилетів з дороги, повідомляє «Інформатор».

Автівка зачепила бордюр, знесла металевий паркан та врізалась у стовп.

Водія авто доправлено до лікарні у тяжкому стані. Пасажир автівки загинув, його наскрізь проштрикнуло елементами металевого паркану.

Нагадаємо, вчора у Києві на проспекті Перемоги автомобіль «Тойота» влетів в опору шляхопроводу на Берестейській. Внаслідок аварії водія «Тойоти» витягували рятувальники ДСНС – у тяжкому стані, госпіталізовано. Виник великий затор.