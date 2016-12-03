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    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані

    • Сьогодні, 10:44
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    Фото: Інформатор

    Пасажира автівки наскрізь проштрикнуло елементами паркану

    Вночі на проспекті Пушкіна у Дніпрі водій Mazda не впорався з управлінням та вилетів з дороги, повідомляє «Інформатор».

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    Автівка зачепила бордюр, знесла металевий паркан та врізалась у стовп.

    Водія авто доправлено до лікарні у тяжкому стані. Пасажир автівки загинув, його наскрізь проштрикнуло елементами металевого паркану.

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    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, вчора у Києві  на проспекті Перемоги автомобіль «Тойота» влетів в опору шляхопроводу на Берестейській. Внаслідок аварії водія «Тойоти» витягували рятувальники ДСНС – у тяжкому стані, госпіталізовано. Виник великий затор.

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