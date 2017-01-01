  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)

    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка
    ДТП в Миколаєві
    ДТП в Миколаєві

    Пасажира транспортного засобу затиснуло конструктивними елементами кабіни автомобіля

    17 березня у Миколаєві по вулиці Веселинівській автомобіль «Урал» з’їхав з проїжджої частини та врізався у зоомагазин. Повідомлення про ДТП надійшло до Служби спасіння близько 14:59, інформує прес-служба ДСНС.

    Читайте також

    На місці події рятувальниками було встановлено, що пасажира транспортного засобу затиснуло конструктивними елементами кабіни автомобіля. Рятувальники за допомогою шансового інструмента деблокували тіло загиблого чоловіка, 1990 року народження.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)
    Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)
    Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)
    Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)
    Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)

    Для запобігання пожежі пального (5 т дизельного палива), яке знаходилось у цистерні транспортного засобу, вогнеборці створили ізолюючий шар із повітряно-механічної піни.

    До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 14 чоловіків особового складу.

    На місці пригоди додатково працювали слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, екіпаж патрульної поліції та працівники швидкої медичної допомоги.

    Читайте також
    ДТП ДСНС Миколаїв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ