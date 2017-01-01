Страшна ДТП у Миколаєві: рятувальники вирізали тіло пасажира «Уралу» (відео)

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ДТП в Миколаєві

Пасажира транспортного засобу затиснуло конструктивними елементами кабіни автомобіля

17 березня у Миколаєві по вулиці Веселинівській автомобіль «Урал» з’їхав з проїжджої частини та врізався у зоомагазин. Повідомлення про ДТП надійшло до Служби спасіння близько 14:59, інформує прес-служба ДСНС.

На місці події рятувальниками було встановлено, що пасажира транспортного засобу затиснуло конструктивними елементами кабіни автомобіля. Рятувальники за допомогою шансового інструмента деблокували тіло загиблого чоловіка, 1990 року народження.

Для запобігання пожежі пального (5 т дизельного палива), яке знаходилось у цистерні транспортного засобу, вогнеборці створили ізолюючий шар із повітряно-механічної піни.

До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 14 чоловіків особового складу.

На місці пригоди додатково працювали слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, екіпаж патрульної поліції та працівники швидкої медичної допомоги.