В Гаїті автобус врізався в групу людей: 34 загиблих, 17 поранених

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Місце аварії

Винуватець ДТП намагався втекти з місця трагедії

Щонайменше 34 людини загинули і 17 отримали поранення на півночі Гаїті після того, як автобус врізався в групу людей. Після ДТП водій автобуса намагався втекти з місця аварії.

Про це повідомляє Reuters.

«Щонайменше 34 людей загинули і 17 отримали поранення на півночі Гаїті в неділю після того, як автобус врізався в групу людей», - повідомили у цивільній обороні Гаїті.

Автобус, який прямував від Кап-Аїтьєн до столиці Порт-о-Пренса, розбився недалеко від міста Гонаівес в північній частині країни.

Видання ВВС додає, що автобус наїхав на групу вуличних музикантів, через що загинули близько десяти людей. Водій спробував втікти з місця події. Свідки трагедії поставились до цього вороже, «що викликало подальші смертельні випадки і травми».

Також відомо, що свідки намагалися спалити автобус.

«Люди, які не стали жертвами аварії, намагалися спалити автобус з пасажирами всередині», - заявив координатор регіону Артібоніт.

За його словами автобус, пасажири та сам водій тепер знаходяться під контролем влади.

До слова, внаслідок заворушень після імпічменту президента Південної Кореї двоє людей загинули, ще кілька поранені