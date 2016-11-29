Стрілянина на одеському ринку: пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні

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Оперативники розшукують злочинця, що стріляв у людей на території одеського ринку

Одеська поліція на даний момент розшукує злочинця, який стріляв у літнього чоловіка на території Київського ринку. Як повідомляє прес-служба ГУНП у Одеській області, виклик в Таїровське відділення поліції надійшов сьогодні о 16:16.

Попередньо встановлено, що невідомий на мопеді мав намір заїхати на територію ринку «Київський», за що отримав зауваження від перехожого. Зловмисник у відповідь зробив постріл у бік опонента і поїхав в напрямку проспекту Академіка Глушка.

Потерпілого з пораненням шиї з травматичної зброї забрала швидка допомога.

У поліції додали, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, опитуються можливі свідки і очевидці. В дію введено оперативний план «Сирена».

Джерело: Думская