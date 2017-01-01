Стрілянина на карнавалі в Алабамі: поранено четверо дітей

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Стрілянина сталася біля церкви, в результаті якої четверо дітей дістали поранення

Загалом на карнавалі під час інциденту було близько 900 людей

В американському штаті Алабама на великодньому карнавалі сталася стрілянина біля церкви, в результаті якої троє підлітків та одна дитина віком до одного року дістали поранення.

Про це повідомляє ABC.

Інцидент стався в суботу ввечері за місцевим часом та вранці неділі,16 квітня, за київським часом.

Усіх чотирьох поранених було госпіталізовано до місцевих лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі не відомо, що стало причиною стрілянини. Згідно з повідомленням правоохоронців, п’ятеро осіб вже були затримані для допиту.

Загалом на карнавалі під час інциденту було близько 900 людей.

Раніше повідомлялось, що у метрополітені американського міста Атланта невідомий чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого постраждали чотири людини.