Стрілянина у Харкові: поліція затримала п'ятьох осіб

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Відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство» через нанесення вогнепальних поранень 45-річному харків'янину

Через сутички зі стріляниною у Харкові поліція відкрила три кримінальних провадження та затримала п'ятьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зокрема, було відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство» через нанесення вогнепальних поранень 45-річному харків'янину.

Також два провадження були відкриті за статтею «Хуліганство».

«Щодо подій на вулиці Клочківській та проспекту Перемоги, 77 відкриті два кримінальні провадження за ч. 4, ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вході досудового розслідування встановлено, що п’ятеро осіб здійснювали активні хуліганські дії. Вони затримані в порядку ст. 208 КПК України. Четверо з них — мешканці Харкова, один — з міста Дніпро», — повідомляють у поліції.

За попередніми даними правоохоронців, конфлікт мав побутове підґрунтя.

Також під час слідчих дій було вилучено 4 помпові рушниці, одна одиниця автоматичної зброї та два травматичних пістолети.

Раніше повідомлялось, що на Олексіївському житловому масиві у Харкові сталися збройні сутички між особами у військовій формі.