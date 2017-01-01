Студент на Вінниччині влаштував стрілянину заради розваги: є поранений

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Стрілянина на Вінничині Фото з відкритих джерел

Одна з куль зрикошетила і потрапила в обличчя студенту технікуму, який поспішав на навчання

У Вінницькій області біля технікуму один студент підстрелив іншого. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Підліток заради розваги стріляв з пневматичного пістолета, одна з куль зрикошетила і потрапила в обличчя студенту технікуму, який поспішав на навчання», - сказано в повідомленні.

Зараз проводиться досудове розслідування. Калинівською місцевою прокуратурою вживаються заходи щодо прийняття остаточного законного рішення у справі і залучення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в столиці конфлікт водіїв завершився стріляниною.

Раніше в центрі Києві також відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка.

Джерело: Четвертая власть