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    Студент на Вінниччині влаштував стрілянину заради розваги: є поранений

    • Сьогодні, 10:13
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    <p>Стрілянина на Вінничині</p> <p>Фото з відкритих джерел</p>

    Стрілянина на Вінничині

    Фото з відкритих джерел

    Одна з куль зрикошетила і потрапила в обличчя студенту технікуму, який поспішав на навчання

    У Вінницькій області біля технікуму один студент підстрелив іншого. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    «Підліток заради розваги стріляв з пневматичного пістолета, одна з куль зрикошетила і потрапила в обличчя студенту технікуму, який поспішав на навчання», - сказано в повідомленні.

    Зараз проводиться досудове розслідування. Калинівською місцевою прокуратурою вживаються заходи щодо прийняття остаточного законного рішення у справі і залучення винної особи до встановленої законом відповідальності.

    Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Нагадаємо, в столиці конфлікт водіїв завершився стріляниною.

    Раніше в центрі Києві також відбулась стрілянина, поранено одного чоловіка.

    Джерело: Четвертая власть

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