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    Суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича

    • Сьогодні, 21:59
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    Суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції

    Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду. 

    Дане рішення ухвалила суддя Крістіна Тарасюк.

    В ході судового засідання, яке тривало з 9:00, захист Януковича заявила близько 30 клопотань.

    Зокрема суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції.

    Крім того, захист просив суд допитати у судовому засіданні президента Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, голови Верховної Ради Андрія Парубія та інших.

    Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

    Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

    Джерело: Українські новини

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