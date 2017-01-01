Суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича

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Суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції

Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

Дане рішення ухвалила суддя Крістіна Тарасюк.

В ході судового засідання, яке тривало з 9:00, захист Януковича заявила близько 30 клопотань.

Зокрема суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції.

Крім того, захист просив суд допитати у судовому засіданні президента Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, голови Верховної Ради Андрія Парубія та інших.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

Джерело: Українські новини