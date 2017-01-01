Суд відмовив захисту Януковича у виїзному засіданні в Росії
- Сьогодні, 11:07
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Віктор Янукович у Ростовському суді
За словами судді, захист не надав достатньої кількості підстав для проведення такого засідання
Печерський районний суд Києва відмовив захисту колишнього президента – втікача Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.
Таке рішення ухвалила суддя Христина Тарасюк.
За її словами, захист не надав достатньої кількості підстав для проведення такого засідання.
Адвокат Віталій Сердюк наполягав на проведенні виїзного засідання в дипломатичній установі України на території Росії.
Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.
Джерело: Українські новини