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    Суд відмовив захисту Януковича у виїзному засіданні в Росії

    • Сьогодні, 11:07
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    Віктор Янукович у Ростовському суді
    Віктор Янукович у Ростовському суді

    За словами судді, захист не надав достатньої кількості підстав для проведення такого засідання

    Печерський районний суд Києва відмовив захисту колишнього президента – втікача Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

    Таке рішення ухвалила суддя Христина Тарасюк.

    За її словами, захист не надав достатньої кількості підстав для проведення такого засідання.

    Адвокат Віталій Сердюк наполягав на проведенні виїзного засідання в дипломатичній установі України на території Росії.

    Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

    Джерело: Українські новини

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