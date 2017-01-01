Інтерпол до лютого може відновити розшук Януковича

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Інтерпол планує розглядати питання розшуку Януковича 26 - 29 січня

Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26 - 29 січня. Про це повідомляють «Українські новини».

У робочому апараті Українського бюро Інтерполу раніше повідомляли, що Янукович знаходиться в розшуку Інтерполу, але публічний доступ до файлу обмежений на час розгляду поданої Януковичем і його захисниками скарги про оголошення в розшук українською стороною з політичних мотивів.

Нагадаємо, що в липні 2015 року з сайту Інтерполу зникла інформація про розшук Януковича.

Влітку 2016 року У Генпрокуратурі поскаржилися, що Інтерпол ігнорує запити ГПУ щодо розшуку екс-президента України.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська.

Також в ГПУ запевнили, що мають достатньо доказів для доведення держзради Януковича.

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