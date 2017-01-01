Вперше в історії Росія в юридичному порядку визнана спонсором міжнародного тероризму

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Суд Євросоюзу підтвердив правомірність санкцій проти російської військової компанії

Суд Євросоюзу визнав законними санкції проти російського виробника систем протиповітряної оборони концерну «Алмаз-Антей», відмовивши російської компанії в розморожуванні її активів. Таким чином, вища судова інстанція ЄС визнала, що Росія справді постачає зброю проросійським бойовикам на окуповані території України, пише Newsader.

Згідно з рішенням суду, Рада ЄС, вимагаючи ввести обмежувальні заходи проти державного оборонного підприємства РФ, довів той факт, що контрольований державою «Алмаз-Антей» дійсно постачає сепаратистам зброю в порушення територіальної цілісності іноземної держави.

Особливо підкреслюється, що Раді ЄС не обов'язково було зробити те, що вона зробила з власної волі в рамках даного процесу, а саме - довела, що ця зброя використовувалася в боях проти українців.

«У відповідь на кризу в Україні Рада Європи на початку 2014 року прийняла обмежувальні заходи щодо фізичних або юридичних осіб, діяльність яких підриває або ставить під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. У зв'язку з цим Рада постановила заморозити кошти російської компанії «Алмаз-Антей», - йдеться в рішенні суду.

У рішенні наводиться аргументація Ради Європи, яка у даній справі виступає відповідачем. Згідно із заявою РЄ, контрольована державою оборонна компанія виробляє зенітні озброєння, включаючи ракети «земля-повітря», які постачються армії РФ.

«Російська влада передавала важке озброєння сепаратистам в Східній Україні, сприяючи дестабілізації України. Ця зброя використовується сепаратистами в тому числі для знищення літаків. Відповідно, державна компанія «Алмаз-Антей» сприяє дестабілізації України», - наводиться позиція відповідача.

Відзначається, що «Алмаз-Антей» звернувся до Верховного Суду ЄС з вимогою розморозити кошти, які залишаються заблокованими з 2015 року. «Суд відхиляє позов, поданий «Алмаз-Антеєм» і, таким чином, підтримує заморожування коштів цієї компанії», - підкреслюється в рішенні суду.

Суд дійшов висновку, що санкції РЄ є пропорційною відповіддю на «матеріальну чи фінансову підтримку» на користь донбаських бойовиків «з боку російського уряду, що підриває або ставить під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України». Підкреслюється, що заморожування коштів відповідних «суб'єктів», серед яких «Алмаз-Антей», дозволяє «дозволяє не допустити ескалації конфлікту в Україні».

Згідно з судовим рішенням, РЄ мала право очікувати, що при введенні санкцій загрозливі Україні дії «припиняться або стануть дорожчими» для Москви. Окремо сказано про те, що РЄ «встановив, що Росія фактично поставляла зброю сепаратистам на сході України».

Відзначається, що РЄ вивчила безліч повідомлень в ЗМІ про те, що сепаратисти збивали українські літаки і вертольоти, в тому числі транспортний лайнер, під час аварії якого загинули 49 українських солдатів. Суд рахунок відповідних статей в пресі «досить конкретними, точними і послідовними в тому, що стосується фактів», які, на думку суду, «підтверджують участь Росії в конфлікті в Україні, зокрема, шляхом поставки озброєнь і військової техніки для сепаратистів на сході України».