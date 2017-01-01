Суд Молдови відмовився взяти Чауса під варту
- Сьогодні, 13:13
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Українськго суддю підозрюють в отриманні хабара
Апеляційний суд Молдови ухвалив рішення не змінювати запобіжний захід для українського судді Миколи Чауса. Про це заявив антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь.
«Наскільки я знаю, рішення суду першої інстанції було залишено в силі», - зазначив Морарь.
Таким чином суд відмовився взяти під варту Чауса і залишив його під домашнім арештом.
Як повідомляв «Главком», у березні суд Молдови ухвалив продовжити арешт українського судді Миколи Чауса.
21 березня Молдова почала процедуру екстрадиції до України київського судді-корупціонера Миколи Чауса. Водночас глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь не зміг уточнити, скільки часу на неї буде потрібно.
Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який втік з країни після того, як НАБУ викрило його в отриманні хабара в 150 тис. доларів у серпні минулого року, був затриманий в Молдові.
Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, з'явившись до поліції. Згодом суд Кишинева заарештував українського суддю Миколу Чауса.
Джерело: Українські новини