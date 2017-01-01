Суд оприлюднив рішення щодо закриття справи Мартиненка

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Микола Мартиненко

Суд зобов'язав НАБУ упродовж 10 днів закрити так звану «справу Мартиненка»

16 січня Солом'янський районний суд Києва оприлюднив текст рішення, яким зобов'язав НАБУ упродовж 10 днів закрити так звану «справу Мартиненка». Суд не має права сам закривати будь-яку справу, але зобов'язав зробити це НАБУ в єдино можливій формі, яку визначає кримінально-процесуальне законодавство. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Про це повідомила прес-служба екс-депутата Миколи Мартиненка, яка поширила витяг з рішення суду.

«Таким чином, суд підтвердив безпідставність звинувачень на адресу Миколи Мартиненка та заанґажованість НАБУ, яке прагнуло за будь-яку ціну гучно пропіаритись на так званій «справі Мартиненка». Хоча колишній депутат формально не був навіть підозрюваним, однак слідство понад рік велось саме проти нього і не знайшло жодних доказів його винуватості. Суд врахував практику Європейського суду з прав людини і вказав, зокрема, на «порушення права на справедливий розгляд справи в розумні строки без необґрунтованих затримок» та закінчення «можливих граничних строків досудового розслідування даного кримінального провадження», -вказується в повідомленні.

«Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Будь-які заяви НАБУ, які ставлять це під сумнів - намагання «зберегти обличчя». А за невиконання рішення суду настає юридична відповідальність», - наголосила прес-служба Мартиненка.

Вона нагадала, що наприкінці 2015 р. Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата і відмовився від депутатського імунітету. «Він продемонстрував готовність до об'єктивної перевірки всіх замовних звинувачень на його адресу, які за великі гроші вкидувались і тиражувались Лещенком та іншими», - зазначає прес-служба.

«Микола Мартиненко сподівався на об'єктивну перевірку цих фейків правоохоронними органами, однак НАБУ проявило свою політичну заанґажованість. Тут збіглись політичні, економічні та піарні інтереси екс-губернатора Саакашвілі, його соратника і 1-го заступника директора НАБУ Углави, депутата Лещенка та російського бізнесу, який він обслуговує», - вважає прес-служба екс-депутата.

Джерело: Еспресо ТВ