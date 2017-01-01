Суд продовжив домашній арешт меру Бучі до 11 квітня

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Анатолій Федорук

Анатолія Федорука підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем

Печерський районний суд Києва продовжив строк утримання підозрюваного мера Бучі Анатолія Федорука під домашнім арештом до 11 квітня цього року.

Про це свідчить ухвала суду від 17 лютого.

Таким чином суд задовольнив клопотання департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Правоохоронці ще у серпні 2015 року відкрили кримінальне провадження проти міського голови Бучі, якого звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Суд визначив перелік зобов'язань, яких має дотримуватися Федорук під домашнім арештом: прибувати до ГПУ за першою вимогою; не відлучатися за місцем свого мешкання з 24:00 до 6:00 ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Нагадаємо, що 21 липня, співробітники правоохоронних органів провели обшуки в мерії Бучі та безпосередньо в маєтку міського голови Анатолія Федорука за підозрою у незаконному виведенні з лісового фонду ділянок та подальшої забудови. А 11 жовтня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Міському голові Бучі повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.

Наразі Федорук перебуває під домашнім арештом.