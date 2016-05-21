Суд сьогодні почне розгляд справи прокурора АТО Кулика

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Костянтин Кулик

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО

Голосіївський районний суд міста Києва проведе у четвер засідання у справі прокурора АТО Костянтина Кулика. Про це повідомили у прес-службі САП.

Так, засідання 2 березня 2017 року о 14:30 відбудеться у кримінальному провадженні за обвинуваченням К.Кулика за ч.2 ст.368-2 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному збагаченні, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах.

Кримінальне провадження було зареєстроване НАБУ 25 грудня 2015 року за заявою народного депутата України Віталія Купрія про те, що Костянтин Кулик, будучи прокурором сил АТО Генеральної прокуратури України, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

За версією слідства, у період з 2011 по 2015 рік, перебуваючи на службі в органах прокуратури підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень. Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і склали близько 3,4 млн грн.

Нагадаємо, у жовтніі 2016 року Антикорупційна прокуратура відправила до суду справу прокурора Кулика.