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    Суд у Києві заарештував популярний торговий центр

    • Сьогодні, 13:27
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    Арешт майна є тимчасовим і має на меті запобігти його приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню чи відчуженню

    Голосіївський районний суд міста Києва заарештував нерухоме майно торгово-розважального центру «Караван».

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    Це випливає з ухвали суду про арешт майна, яку оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

    «Накласти арешт на нежилий будинок – торговельно-розважальний комплекс (літ. А). загальною площею 46 780, 5 кв. м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, а також торговельно-офісну будівлю (літ. А1), загальною площею 10 540,80 кв. м, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, які на праві власності належать приватному акціонерному товариству «Лекс холдинг» («Лекс холдинг» – власник торгово-розважального центру «Караван» за адресою вулиця Лугова, 12. – Ред.)», – йдеться в ухвалі.

    Як випливає з постановної частини ухвали, арешт майна є тимчасовим і має на меті запобігти його приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню чи відчуженню.

    Арешт було здійснено на клопотання слідчого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, що було відкрито 10 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

    Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2013 року невстановлені службові особи ПрАТ «Лекс холдинг» шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов'язання, на підставі кредитного договору отримали у ПАТ «ВТБ Банк» кредитні кошти, якими надалі заволоділи. Після чого розпочали процедуру банкрутства підприємства з метою вивести із забезпечення заставне та іпотечне майно, чим завдали фінансовій установі майнової шкоди на загальну суму понад 73,8 млн доларів США.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що «Ашан» купує мережу «Караван».

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