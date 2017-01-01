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    Суд в Гаваях призупинив дію нового міграційного указу Трампа

    • Сьогодні, 04:19
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    Влада Гаваїв стверджує, що указ Трампа дискримінує людей за ознакою громадянства

    Федеральний суддя в американському штаті Гаваї Деррік Уотсон призупинив дію нового міграційного указу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

    Повідомляється, що Уотсон опублікував своє рішення в середу, 15 березня, після того, як вислухав аргументи в зв'язку з проханням влади Гаваїв про тимчасовий заборонний припис щодо указу Трампа.

    Також зазначається, що постанова судді «перешкоджає виконанню розпорядження уряду у четвер, 16 березня».

    Влада Гаваїв стверджувала, що указ Трампа дискримінує людей за ознакою громадянства. За їх словами, він не дозволить жителям Гаваїв відвідувати родичів в шести переважно мусульманських країнах, що підпадають під указ.

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