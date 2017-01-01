Трамп назвав ім’я нового радника з питань нацбезпеки

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Герберт Макмастер

Герберт Макмастер воював у Перській затоці

Президент США Дональд Трамп 20 лютого оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки – це генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Трамп назвав його «людиною великого таланту і величезного досвіду».

Макмастеру 54 роки. Він служив в Афганістані, брав участь у війні у Перській затоці, операціях в Іраку. Генерал відомий також своїм критичним ставленням до політики США і ролі американських лідерів у роки В’єтнамської війни. Генерал Макмастер змінить на посаді Майкла Флінна.

Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам, адже в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад.

Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв’язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США.