  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд відпустив підозрюваного у вбивствах на Майдані

    • Сьогодні, 21:20
    • Розсилка
    <p>&laquo;Беркут&raquo; під час подій на Майдані</p>

    «Беркут» під час подій на Майдані

    Екс-беркутівця Віталія Гончаренка відпустили під домашній арешт

    Апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього харківського «беркутівця» Віталія Гончаренка, який підозрюється у вчиненні злочинів проти протестувальників на Майдані.Про це повідомив Громадському начальник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

    За його словами, незрозуміло, чому суд прийняв таке рішення.

    «Суд у нас має звичку оголошувати резолютивну частину, а потім сидіти й думати, чого його звільнили. А чому попередніх двох звільнили? Вони вважають, що він не має бути під вартою, достатньо домашнього арешту. І все», — сказав Горбатюк.

    Читайте також

    Він також зазначив, що ризик втечі, три вбивства, які інкримінують Гончаренку, а також напади на журналістів для суду не є переконливим доказом для арешту.

    Нагадаємо, Гончаренко разом з ще трьома екс-бійцями «Беркуту» був затриманий в червні цього року в Харкові.

    Усі четверо на момент затримання працювали у поліції. Двох із них  — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка звинувачують у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох в тому, що вони скинули з колонади на Вулиці Грушевського 20 січня 2014 двох мітингувальників.

    Читайте також
    суд Майдан Генпрокуратура Сергій Горбатюк Беркут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ