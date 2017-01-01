Суд відпустив підозрюваного у вбивствах на Майдані

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«Беркут» під час подій на Майдані

Екс-беркутівця Віталія Гончаренка відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього харківського «беркутівця» Віталія Гончаренка, який підозрюється у вчиненні злочинів проти протестувальників на Майдані.Про це повідомив Громадському начальник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, незрозуміло, чому суд прийняв таке рішення.

«Суд у нас має звичку оголошувати резолютивну частину, а потім сидіти й думати, чого його звільнили. А чому попередніх двох звільнили? Вони вважають, що він не має бути під вартою, достатньо домашнього арешту. І все», — сказав Горбатюк.

Він також зазначив, що ризик втечі, три вбивства, які інкримінують Гончаренку, а також напади на журналістів для суду не є переконливим доказом для арешту.

Нагадаємо, Гончаренко разом з ще трьома екс-бійцями «Беркуту» був затриманий в червні цього року в Харкові.

Усі четверо на момент затримання працювали у поліції. Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка звинувачують у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох в тому, що вони скинули з колонади на Вулиці Грушевського 20 січня 2014 двох мітингувальників.