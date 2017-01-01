Суд визнав націоналізацію Приватбанку частково незаконною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватбанк

Позивачі зажадали від Приватбанку повернути списані під час націоналізації депозити в сумі понад 1 млрд гривень і втрачені ними відсотки

Окружний Адміністративний суд Києва визнав націоналізацію Приватбанку частково незаконною. Це випливає з постанови суду №826/20239/16 від 17 травня.

Суд розглянув позов шістьох фізичних осіб до Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів, а також осіб, уповноважених здійснювати тимчасову адміністрацію в банку в кінці грудня 2016 року.

З рішення суду випливає, що серед позивачів є співвласник медіа-групи «1+1». Як відомо, компанія належить Ігорю Коломойському та Ігорю Суркісу.

Позивачі просили суд визнати протиправними цілу низку рішень, що передували викупу акцій Приватбанку урядом. Зокрема, позивачі зажадали скасувати рішення НБУ, яким їх визнали пов'язаними з банком особами. Крім того, вони попросили суд визнати недійсним договір про купівлю-продаж акцій Приватбанку від 21 грудня 2016 року, укладений між Фондом гарантування вкладів і Міністерством фінансів, у тій частині, яка стосується прав та інтересів позивачів.

Позивачі також зажадали від Приватбанку повернути списані під час націоналізації депозити в сумі понад 1 млрд гривень і втрачені ними відсотки.

Суд задовольнив усі вимоги позивачів.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції, на якій оголосила про те, що йде у відставку, заявила, що за останні дні перед націоналізацією акціонери та керівництво Приватбанку провели незаконні махінації і вивели з банку понад 16 млрд грн.

Джерело: Ліга.net