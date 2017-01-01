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    Суд залишив під вартою колишнього керівника київської ДАІ

    • Сьогодні, 19:51
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    <span>Екс-глава ДАІ Києва Микола Макаренко</span>
    Екс-глава ДАІ Києва Микола Макаренко

    Макаренка підозрюють в організації схем системного хабарництва в Державтоінспекції

    Апеляційний суд залишив під вартою колишнього начальника київської ДАІ Миколи Макаренка.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

    «Апеляційний суд м. Києва підтримав позицію столичної прокуратури та залишив без змін запобіжний захід для колишнього начальника УДАІ ГУ МВС України в м. Києві  Макаренка у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у 5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, Макаренко розшукувався українськими правоохоронними органами за організацію схем системного хабарництва. У вересні 2016 року його затримано у московському аеропорту «Домодєдово», а у квітні 2017 року екстрадовано в Україну.

    Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), за яке передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.

    Як встановлено слідством, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.

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