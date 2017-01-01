Суд зобов'язав Google передавати владі США частину електронних листів

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Мова йде про електронні листи, які зберігаються на закордонних серверах компанії Google

Американський суд зобов'язав компанію Google надавати владі США електронні листи її клієнтів, які зберігаються на закордонних серверах компанії, передає Reuters.

Суддя Томас Руйтер з Філадельфії ухвалив дане рішення, щоб агенти ФБР могли проводити всередині США розслідування, пов'язане з шахрайством. Він мотивував свій вердикт тим, що замах на приватне життя, до якого може привести отримання електронних листів клієнтів Google, відбувається тільки в разі розкриття цієї інформації в США.

Google має намір подати апеляцію. У компанії сподіваються, що вищі судові інстанції скасують рішення філадельфійського суду по аналогії зі справою компанії Microsoft, яку суд зобов'язав передати владі США дані зі свого сервера в Ірландії для проведення розслідування у справі про наркотики.

Тоді Апеляційний суд в Нью-Йорку скасував попередній судовий вердикт і захистив Microsoft від зазіхань американської влади. Зараз ця справа знаходиться на розгляді Верховного суду США.

Як відомо, Google може покинути російський ринок через вимогу Роскомнадзору до компанії зареєструватися як російська юридична особа.