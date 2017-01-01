Мін’юст США оскаржив призупинення «антимігрантського» указу

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Будівля Міністерства юстиції США

Перед цим Держдеп вже почав відновлювати дію близько 60 тисяч анульованих віз.

Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення федерального суду Сієтлу, який тимчасово призупинив виконання виконавчого указу про посилення міграційної політики, передає АВС.

Міністерство подало апеляцію в апеляційний суд Сан-Франциско на рішення федерального судді Джеймса Робарт, який частково блокував указ Трампа, який забороняє в'їзд в США громадян з семи мусульманських країн і прийом біженців.

Апеляція подана від імені Дональда Трампа в якості президента США, Джона Келлі як глави міністерства внутрішньої безпеки і Рекса Тіллерсона як державного секретаря.

Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Сіетлі (штат Вашингтон) прийняв постанову про призупинення дії «антимігрантського» указу Трампа, який посилював імміграційний режим і забороняв в'їзд в США протягом найближчих 90 днів для громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі , Судану і Ємену. Суд постановив зняти обмеження негайно.

У Державному департаменті та Міністерстві національної безпеки США почали виконувати рішення суду в суботу, четвертого лютого, відновивши дію близько 60 тисяч раніше анульованих віз.